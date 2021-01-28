В Україні хочуть заборонити використання поліетиленових пакетів

Верховна Рада України найближчими днями розгляне в цілому Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», ті, що безкоштовно наявні в супермаркетах.

Як повідомили Львівському порталу у Європейській бізнес асоціації, компанії-члени комітету роздрібної торгівлі Європейської бізнес асоціації підтримали можливу відмову від безкоштовного розповсюдження пакетів до 50 мікрон. Відповідне рішення прийняли на нараді із Заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем, яка відбулася 27 січня.

Як відомо, дана ініціатива пропонується проєктом Закону 2051-1.

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Наразі, законопроєкт прийнято у першому читанні і, за попередньою інформацією, має всі шанси знайти бути проголосований цього тижня у парламенті.

До слова, комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав нову редакцію закону і закликає парламентарів підтримати закон в цілому.

Що передбачає новий закон, у разі його прийняття:

Заборону розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

На зміну класичним пластиковим пакетам у побуті з’являться біорозкладні пакети, які будуть відповідно промарковані. Водночас надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів з оббігу не вилучатимуть.

За порушення вимог законодавства при купівлі/продажу на порушників очікує штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17000 грн). За повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення – у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 34000 грн).

За безоплатне розповсюдження пластикових пакетів пкркдбачено штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн), а за повторне вчинення такого порушення – у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 8500 грн).

Відмова від пластикових пакетів передбачена через 6-9 місяців після набуття чинності Закону.

Позиція бізнесу:

За даними Європейської бізнес асоціації, великі компанії загалом погодилися на поступову відмову від пластику для покращення екологічної ситуації в Україні. Така ж практика застосовується і в країнах ЄС. Разом з тим, компанії наголосили на:

-необхідності розробки рамкового законодавства поводження з відходами;

–подовження терміну набуття чинності законопроєкту до 1,5 року, оскільки обрання підрядника, який постачатиме пакети з новими вимогами та відповідним маркуванням можливо на основі проведення тендерів;

– урахуванні міжнародного досвіду при розробці підзаконних актів, оскільки, на ринку України велика кількість імпортного товару, де пакети є частиною упаковки, а отже – вже містять маркування,

–необхідності врахування практичного використання пакетів для фасування певних груп товарів на вагу (м’ясо, сир, печиво, тощо).

Як повідомляв Львівський портал, навесні 2019 року Європейський парламент схвалив закон, який забороняє використання одноразового пластикового посуду з 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Славському заборонили поліетиленові пакети. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення, яким встановив обмеження на комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах. Пізніше до Львова та Славського приєднався і Дрогобич.

А влітку 2019 року про відмову від поліетиленових пакетів заявили у Жовківському районі.

Також Львівський портал дізнавався, чому поліетиленові пакети є шкідливими та чи зможуть львів’яни повністю від них відмовитися. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?».

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