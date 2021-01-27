Коронавірус забрав життя ще 145 українців

Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні лабораторно підтвердили 1 200 883 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 3 776 нових хворих, тоді як одужали майже вчетверо більше – 14 250 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 200 883 людини. Протягом вівторка, 26 січня, діагноз встановили ще 3 776 новим хворим, серед них 172 медики та 115 дітей. Також 14 250 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Реклама партнерів

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 22 202 людини (+145 осіб за минулу добу). Одужали 980 085 українців (+14 250 за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 437 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Запорізька область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Одеська область – 185 випадків;

Миколаївська область – 174 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Вінницька область – 158 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Черкаська область – 126 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Сумська область – 85 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Луганська область – 49 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.