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Коронавірус забрав життя ще 145 українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні лабораторно підтвердили 1 200 883 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 3 776 нових хворих, тоді як одужали майже вчетверо більше – 14 250 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 200 883 людини. Протягом вівторка, 26 січня, діагноз встановили ще 3 776 новим хворим, серед них 172 медики та 115 дітей. Також 14 250 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 22 202 людини (+145 осіб за минулу добу). Одужали 980 085 українців (+14 250 за минулу добу).

Коронавірус за останню добу виявили у:

  • м. Київ – 437 випадків;
  • Київська область – 276 випадків;
  • Харківська область – 238 випадків;
  • Львівська область – 221 випадок;
  • Запорізька область – 204 випадки;
  • Дніпропетровська область – 188 випадків;
  • Одеська область – 185 випадків;
  • Миколаївська область – 174 випадки;
  • Хмельницька область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 169 випадків;
  • Івано-Франківська область – 167 випадків;
  • Рівненська область – 164 випадки;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Донецька область – 143 випадки;
  • Черкаська область – 126 випадків;
  • Полтавська область – 116 випадків;
  • Житомирська область – 107 випадків;
  • Тернопільська область – 96 випадків;
  • Закарпатська область – 86 випадків;
  • Сумська область – 85 випадків;
  • Волинська область – 76 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Кіровоградська область – 48 випадків;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Після 25 січня в Україні буде продовжений адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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