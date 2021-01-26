Чому «Львівводоканал» є збитковим: підприємство назвало причини

У ЛМКП «Львівводоканал» заявили, що серед основних причин, чому підприємство зазнає збитків – втрати води, а також неоплачена і необлікована воду. Про це розповів директор підприємства Дмитро Ванькович.

За його словами, у 2020 році «Львівводоканал» суттєво покращив фінансово-економічний стан. Зокрема, збитки підприємства скоротилися на 100 млн грн. Так у 2019 році вони становили 256 млн грн, тоді як у 2020 році – 158 млн грн.

«Якщо оцінювати 2020 рік, то нам вдалося суттєво покращити наш фінансовий стан. Ми покращили його на 100 млн грн. Тобто наш збиток (адже підприємство є збитковим) став меншим на 100 млн грн. Та зрозуміло, що цього не достатньо, і наша мета – досягти беззбитковості», – цитує пресслужба міськради Львова Дмитра Ваньковича.

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Він зауважив підприємство є збитковим через втрати води та неоплачену і необліковану воду. Втім Дмитро Ванькович зауважує, що у 2020 році у Львові зменшилися втрати води з 48% до 46%.

«У минулому році ми наполегливо працювати над скороченням втрат води. Зокрема відсоток втрат скоротився з 48 до 46%. Тому ідентифікація та пошук втрат є одним з найпріоритетніших завдань підприємства, оскільки саме понаднормативні витрати води призводять до збиткової діяльності. Так, через видимі витоки втрачається близько 11% води», – зазначає керівник «Львівводоканалу».

Наразі, за словами Дмитра Ваньковича, підприємство потребує інвестиції на низку програм. Зокрема, мова йде про програму «Чиста вода», яку хочуть почати впроваджувати у 2021 році. Також підприємство має намір реалізувати програми, яка зменшить втрати води.

«Коли ми інвестуємо кошти в заміну мереж, то отримуємо зменшення витрат, покращення якості води і зменшення енергоспоживання. Тому це два головних напрямки, на які ми плануємо витрачати кошти. Також велику увагу приділяємо обліку води. Тому у 2021 році будемо продовжувати встановлення лічильників» – додав Дмитро Ванькович.

Як повідомляв Львівський портал, торік у вересні виконавчий комітет Львівської міськради погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік. Вона передбачає низку ремонтів та реконструкцій у мережах. Всі ці роботи виконуватимуть, аби зменшити кількість аварій та витоків. Розмір інвестиційної програми на 2021 рік становить трохи більше 152 млн грн.

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