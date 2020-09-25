«Львівводоканал» хоче вкласти у ремонти 154 млн грн

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2021 рік. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Погоджена виконкомом інвестиційна програма «Львівводоканалу» на 2021 рік передбачає низку ремонтів та реконструкцій у мережах. Всі ці роботи виконуватимуть, аби зменшити кількість аварій та витоків.

Як вказано на сайті «Львівводоканалу», розмір інвестиційної програми на 2021 рік становить трохи більше 152 млн грн. Найбільше коштів, майже 85 млн грн, витратять на ремонт магістральних водогонів «Винники – Довга» і «Винники – Кривчиці», які є найбільш аварійними.

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Зазначимо, інвестиційна програма «Львівводоканалу» на 2020 рік склала понад 79 млн грн, вона також передбачала ремонт цих двох магістральних водогонів. Протягом року тут мали замінити 17 км труб.

Серед інших ремонтів, запланованих на 2021 рік, – реконструкція каналізаційної насосної станції на вул. Пластовій, 7 (5,8 млн грн), реконструкція колекторів на ділянці від вул. Хуторівка – Бережанська до вул. Угорської (21,4 млн грн), створення геоінформаційної системи мереж водопостачання та водовідведення (10 млн грн). Витрати, пов’язані з обслуговуванням позики Світового банку, наступного року становитимуть 31,8 млн грн.

Перш ніж цю інвестпрограму «Львівводоканалу» на 2021 рік остаточно затвердить сесія Львівської міськради, її має схвалити НКРЕКП.

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Як писав Львівський портал, на водогонах «Винники – Довга» і «Винники – Кривчиці» регулярно виникають аварії. Як пояснювали раніше у «Львівводоканалі», витоки стаються через те, що водогони експлуатують вже більше 30 років, а також через корозію труб. Щороку підприємство замінює труби на окремих ділянках, але ситуація кардинально не міняється, адже на повне оновлення двох гілок водогонів необхідно близько 355 мільйонів гривень.

Додамо, що магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 1980-х роках зі сталевих труб. Його протяжність – 7,4 км.

Водопровідний водогін від насосної станції «Винники» – «Довга» – житловий масив «Сихів» ввели в експлуатацію в грудні 1988 року. Він виготовлений зі сталевих труб і має протяжність 14 км.

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