В реанімаціях на Львівщині лежать 120 хворих на Covid

У стаціонарах Львівської області лікують 1251 хворого на коронавірус. 120 із них перебувають у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Так, станом на 23 січня у лікарнях області лежить 1251 хворий на Covid-19, 120 із них перебувають у реанімації. Також 29 пацієнтів під’єднані до апаратів ШВЛ.
Завантаженість стаціонарів Львівської області наразі така:
- Лікарня швидкої медичної допомоги (Львів) – 187;
- Львівська обласна інфекційна лікарня – 122;
- Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 110;
- Центр легеневого здоров’я (Львів) – 86;
- Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 62;
- Перемишлянська ЦРЛ – 61;
- Стрийська міська лікарня – 61;
- 5-та лікарня Львова – 58;
- 1-ша лікарня Львова – 55;
- 8-ма лікарня Львова – 55;
- Пустомитівська ЦРЛ – 47;
- Стебницька міська лікарня – 46;
- Рудківська лікарня – 42;
- Самбірська ЦРЛ – 40;
- Сокальська ЦРЛ – 37;
- Жидачівська ЦРЛ – 37;
- Буська ЦРЛ – 37;
- Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 31;
- Жовківська ЦРЛ – 29;
- Львівська обласна клінічна лікарня – 20;
- Львівська лікарня «Укрзалізниці» – 16;
- Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 7;
- 1-ий пологовий будинок Львова – 5.
Протягом п’ятниці, 22 січня, на Львівщині госпіталізували 136 хворих, натомість 1078 людей скерували на самоізоляцію. Covid-19 діагностували 351 людині.
Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.
Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.
Також медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.
В Нацслужбі здоров’я України, яка дає гроші лікарням на хворих на коронавірус, кажуть, що один день у реанімації такого пацієнта може сягати до 5000 грн.
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Наталя Дуляба