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В реанімаціях на Львівщині лежать 120 хворих на Covid

Наталя Дуляба

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У стаціонарах Львівської області лікують 1251 хворого на коронавірус. 120 із них перебувають у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Так, станом на 23 січня у лікарнях області лежить 1251 хворий на Covid-19, 120 із них перебувають у реанімації. Також 29 пацієнтів під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів Львівської області наразі така:

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  • Лікарня швидкої медичної допомоги (Львів) – 187;
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 122;
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 110;
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 86;
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 62;
  • Перемишлянська ЦРЛ – 61;
  • Стрийська міська лікарня – 61;
  • 5-та лікарня Львова – 58;
  • 1-ша лікарня Львова – 55;
  • 8-ма лікарня Львова – 55;
  • Пустомитівська ЦРЛ – 47;
  • Стебницька міська лікарня – 46;
  • Рудківська лікарня – 42;
  • Самбірська ЦРЛ – 40;
  • Сокальська ЦРЛ – 37;
  • Жидачівська ЦРЛ – 37;
  • Буська ЦРЛ – 37;
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 31;
  • Жовківська ЦРЛ – 29;
  • Львівська обласна клінічна лікарня – 20;
  • Львівська лікарня «Укрзалізниці» – 16;
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 7;
  • 1-ий пологовий будинок Львова – 5.

Протягом п’ятниці, 22 січня, на Львівщині госпіталізували 136 хворих, натомість 1078 людей скерували на самоізоляцію. Covid-19 діагностували 351 людині.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Також медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

В Нацслужбі здоров’я України, яка дає гроші лікарням на хворих на коронавірус, кажуть, що один день у реанімації такого пацієнта може сягати до 5000 грн.

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