В реанімаціях на Львівщині лежать 120 хворих на Covid

У стаціонарах Львівської області лікують 1251 хворого на коронавірус. 120 із них перебувають у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, станом на 23 січня у лікарнях області лежить 1251 хворий на Covid-19, 120 із них перебувають у реанімації. Також 29 пацієнтів під’єднані до апаратів ШВЛ.

Завантаженість стаціонарів Львівської області наразі така:

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Лікарня швидкої медичної допомоги (Львів) – 187;

Львівська обласна інфекційна лікарня – 122;

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 110;

Центр легеневого здоров’я (Львів) – 86;

Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 62;

Перемишлянська ЦРЛ – 61;

Стрийська міська лікарня – 61;

5-та лікарня Львова – 58;

1-ша лікарня Львова – 55;

8-ма лікарня Львова – 55;

Пустомитівська ЦРЛ – 47;

Стебницька міська лікарня – 46;

Рудківська лікарня – 42;

Самбірська ЦРЛ – 40;

Сокальська ЦРЛ – 37;

Жидачівська ЦРЛ – 37;

Буська ЦРЛ – 37;

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 31;

Жовківська ЦРЛ – 29;

Львівська обласна клінічна лікарня – 20;

Львівська лікарня «Укрзалізниці» – 16;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 7;

1-ий пологовий будинок Львова – 5.

Протягом п’ятниці, 22 січня, на Львівщині госпіталізували 136 хворих, натомість 1078 людей скерували на самоізоляцію. Covid-19 діагностували 351 людині.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Тим часом на новорічно-різдвяні свята на Львівщині прогнозували сплеск COVID-19. Водночас у ЛОДА кажуть, що уникнути його вдалося саме завдяки січневому локдауну.

Також медики кажуть, що коронавірус знову «помолодшав». Якщо влітку в лікарнях на Львівщині переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

В Нацслужбі здоров’я України, яка дає гроші лікарням на хворих на коронавірус, кажуть, що один день у реанімації такого пацієнта може сягати до 5000 грн.

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