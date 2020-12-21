Один день лікування хворого на Covid у реанімації може сягати до 5000 грн, – НСЗУ

Один день лікування в стаціонарі хворого на коронавірус у легкому стані держбюджету обходиться в середньому у 500 грн, а перебування у реанімації може сягати до 5000 грн на день. Про це Львівському порталу повідомили у Національній службі здоров’я України.

Із квітня і дотепер Нацслужба здоров’я виплатила медзакладам 11,4 млрд грн на лікування хворих на коронавірус.

Зокрема, 456 закладів, які лікують пацієнтів у стаціонарі, отримали понад 7 млрд грн, 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 4 млрд грн. Ще 940 мобільним пригадам, створених при медзакладах, перерахували 317 млн грн за виїзди для забору біоматеріалу для ПЛР-тестування.

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«Витрати на ліки в середньому на одного пацієнта оплачуються НСЗУ із розрахунку від близько 500 грн за один день лікування пацієнта у легкому стані до понад 5000 грн за один день лікування пацієнта в умовах інтенсивної терапії. Хочемо ще раз наголосити: ці тарифи середньозважені. А це що означає, що один пацієнт потребуватиме дорожчого лікування, інший – дешевшого. Все це передбачено у тарифі НСЗУ», – йдеться у повідомленні.

В НСЗУ наголошують: надання медичної допомоги хворому на COVID-19 у лікарнях є безкоштовною. За пацієнта медзакладу платить Нацслужба здоров’я.

Лікарня, яка має має договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусом, отримала гроші, щоб купити все необхідне для допомоги пацієнту. І також виплатити доплати медикам.

Якщо у лікарні з вас вимагають гроші чи просять оплатити ліки, які входять у затверджений МОЗ протокол лікування, – це неправомірно. У таких випадках обов’язково звертайтеся зі скаргою на сайт НСЗУ або за телефоном контакт-центру:16-77.

Нагадаємо, в Україні коронавірус підхопили вже більше 970 тисяч людей. За останню добу виявили 6545 нових хворих, ще 80 осіб померли.

Тим часом на Львівщині на початку листопада суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Також у Львівській області прогнозують сплеск COVID-19 на Новий рік та Різдво.

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