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Коли вакцина від COVID з’явиться в українських аптеках

Вероніка Рой

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На комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з’явиться до літа. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

 

«Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, гадаю, що до літа з’являться легальні постачання вакцини», – сказав він.

При цьому він наголосив, що «національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всі громадяни України будуть вакциновані за державний рахунок».

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«Цей план складається з п’яти етапів. Розпочнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто перебуває в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей зростатиме. На п’ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють до групи ризику ні за віковими, ні за професійними показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє до п’ятої групи, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 – початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку», – сказав він.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.

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