Мешканці Львівщини все менше хворіють на ГРВІ

На Львівщині не росте захворюваність на грип та сезонну застуду. Протягом минулого тижня, з 4 по 10 січня, гострі респіраторні захворювання діагностували лише 4 971 мешканцю області. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ захворіли 4 971 мешканець Львівщини, що на 877 випадків менше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності становить 199,4, тоді як епідпоріг становить 442,4. Понад 37% хворих – діти віком до 17 років.

У Львові ГРВІ протягом минулого тижня підхопили 1666 людей, що на 327 випадків менше, аніж попереднього тижня. З-поміж усіх хворих львів’ян майже 32% – це діти.

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В стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували 30 жителів Львівщини, у тому числі 6 дітей.

Зазначимо, що наразі на Львівщині є сприятлива епідеміологічна ситуація, адже в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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