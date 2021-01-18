МАУ заявила про готовність до перевезення covid-вакцин

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

«Авіакомпанія МАУ завжди займає активну позицію і висловлює свою готовність з транспортування вакцини як в Україні, так і по всьому світу», – сказано в повідомленні.

Також повідомиляється, що для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.

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«З урахуванням особливостей дотримання необхідних температурних режимів, транспортування вакцини авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом доставки. З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що з початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

На Львівщина також вже почали підготовку до вакцинація від коронавірусу.

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