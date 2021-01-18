ОСТАННІ НОВИНИ

МАУ заявила про готовність до перевезення covid-вакцин

Ольга Денисяка

|

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

 

«Авіакомпанія МАУ завжди займає активну позицію і висловлює свою готовність з транспортування вакцини як в Україні, так і по всьому світу», – сказано в повідомленні.

Також повідомиляється, що для таких рейсів компанія вже підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767.

Реклама партнерів

«З урахуванням особливостей дотримання необхідних температурних режимів, транспортування вакцини авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом доставки. З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини як вантажу», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що з початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

На Львівщина також вже почали підготовку до вакцинація від коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...