За добу Covid-19 виявили у 525 мешканців Львівщини

Станом на ранок п’ятниці, 15 січня, на Львівщині лабораторно підтверджено 65 573 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1792 дослідження на коронавірус, з них – 525 позитивних. Найбільше хворих виявили у Львові (+301), Пустомитівському (+64) та Золочівському (+22) районах.

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Упродовж усього часу пандемії коронавірус у Львівській області захворіли 66 573 особи. Від ускладнень померли 1 937 людей (+9 за минулу добу). Водночас побороли недугу 53 076 мешканців області (+331 за попередню добу).

Нагадаємо, нещодавно керівниця обласного лабораторного центру інформувала, що мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась. Натомість сплеск COVID-19 в області прогнозують на новорічно-різдвяні свята.

Зауважимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

Втім на новорічно-різдвяні свята в області прогнозували сплеск COVID-19.

Наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

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