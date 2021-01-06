На Львівщині далі меншає кількість хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 28 грудня по 3 січня, на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли 5 848 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

За даними лабораторного центру, протягом минулого тижня в області на ГРВІ захворіли 5 848, що на 1 048 випадків менше як за попередній тиждень. Майже 40% % захворілих – це діти до 17 років. У Львові ГРВІ минулого тижня підхопили 1 993 осіб.

В інфекційні стаціонари Львівщини була госпіталізовано з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» 25 осіб, у тому числі 15 дітей віком до 17 років.

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З початку епідемічного сезону на Львівщині виявили один вірус грипу В.

Зазначимо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я.

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