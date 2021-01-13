В Україні за добу – 6 409 нових хворих на COVID

Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 409 нових хворих. Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу в Україні було проведено 59 931 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253). Відтак було виявлено 6 409 нових хворих. Серед нових хворих – 187 дітей та 367 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

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Загалом за увесь період пандемії COVID виявили у 1 130 839 осіб. Від ускладнень інфекції померло 20 214 осіб (+195 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 826 871 особі (+14 503 особи за попередню добу).

Коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 906 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Одеська область – 513 випадків;

Хмельницька область – 348 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Київська область – 280 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Чернівецька область – 165 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 127 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Крім цього у МОЗ вже заговорили про можливе продовження карантину після 24 січня.

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