В Україні за добу – 6 409 нових хворих на COVID

Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 409 нових хворих. Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За попередню добу в Україні було проведено 59 931 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253). Відтак було виявлено 6 409 нових хворих. Серед нових хворих – 187 дітей та 367 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Загалом за увесь період пандемії COVID виявили у 1 130 839 осіб. Від ускладнень інфекції померло 20 214 осіб (+195 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 826 871 особі (+14 503 особи за попередню добу).
Коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ – 906 випадків;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Харківська область – 521 випадок;
- Одеська область – 513 випадків;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Полтавська область – 356 випадків;
- Київська область – 280 випадків;
- Львівська область – 277 випадків;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Луганська область – 228 випадків;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Донецька область – 189 випадків;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Сумська область – 159 випадків;
- Волинська область – 143 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 127 випадків;
- Кіровоградська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 105 випадків;
- Житомирська область – 101 випадок;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.
Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.
Крім цього у МОЗ вже заговорили про можливе продовження карантину після 24 січня.
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Вероніка Рой