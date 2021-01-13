ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні за добу – 6 409 нових хворих на COVID

Вероніка Рой

|

Станом на ранок середи, 13 січня, в Україні 1 130 839 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 6 409 нових хворих. Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

За попередню добу в Україні було проведено 59 931 тестувань (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253). Відтак було виявлено 6 409 нових хворих. Серед нових хворих – 187 дітей та 367 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Реклама партнерів

Загалом за увесь період пандемії COVID виявили у 1 130 839 осіб. Від ускладнень інфекції померло 20 214 осіб (+195 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 826 871 особі (+14 503 особи за попередню добу).

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • м. Київ – 906 випадків;
  • Запорізька область – 529 випадків;
  • Харківська область – 521 випадок;
  • Одеська область – 513 випадків;
  • Хмельницька область – 348 випадків;
  • Полтавська область – 356 випадків;
  • Київська область – 280 випадків;
  • Львівська область – 277 випадків;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Рівненська область – 235 випадків;
  • Луганська область – 228 випадків;
  • Вінницька область – 211 випадків;
  • Донецька область – 189 випадків;
  • Миколаївська область – 172 випадки;
  • Чернівецька область – 165 випадків;
  • Сумська область – 159 випадків;
  • Волинська область – 143 випадки;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Івано-Франківська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 127 випадків;
  • Кіровоградська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 105 випадків;
  • Житомирська область – 101 випадок;
  • Закарпатська область – 100 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Крім цього у МОЗ вже заговорили про можливе продовження карантину після 24 січня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...