Степанов виступив за продовження локдауну в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що необхідно продовжити й після 24 січня, адже для цього є всі підстави. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні повторного локдауну. Він пояснив, що продовження посиленого карантину необхідно з декількох причин. Насамперед тому, що в Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

«Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19», – зазначив міністр охорони здоров’я.

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Також щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

«Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров’я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему», – підсумував очільник МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

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