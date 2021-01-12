ОСТАННІ НОВИНИ

Степанов виступив за продовження локдауну в Україні

Вероніка Рой

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що необхідно продовжити й після 24 січня, адже для цього є всі підстави. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

 

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні повторного локдауну. Він пояснив, що продовження посиленого карантину необхідно з декількох причин. Насамперед тому, що в Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участі великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

«Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19», – зазначив міністр охорони здоров’я.

Реклама партнерів

Також щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Максим Степанов пояснив, що грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

«Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров’я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему», – підсумував очільник МОЗ.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...