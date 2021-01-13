Різдвяний настрій відштовхує covid, – Садовий про порушення карантину

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті відбувається плавний вихід із Різдва та плавний вхід у локдаун, тому у Львові попри обмеження працюють ярмарки. Окрім того, він запевняє, що «атмосфера Різдва та хороший настрій відштовхують коронавірус». Про це Садовий заявив у ефірі hromadske.

За словами Садового, Київ, де ярмарки закрили, і Львів – це різні міста, тому Львів потребує особливої уваги.

«У нас плавний вихід з Різдва і плавний вхід в локдаун. Якщо люди закупили продукти і їх треба допродати, то вони їх допродали. Сьогодні трошки інша ситуація. Ми законослухняні люди, але має бути і здоровий глузд. Різдво для Львова – це одне з найулюбленіших свят, це не можна так різко зупинити», – сказав міський голова.

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Крім того, на питання, чому ж не можна було скасовувати Різдво у Львові, Садовий відповів: «Бо так Біблія написала, що Різдво має бути. Я не буду сперечатися з такими серйозними книжками».

Також мер запевнив, що атмосфера Різдва зміцнює імунітет та відштовхує коронавірус.

«Є здоровий глузд, є коляда та Різдво. Ця атмосфера і добрий настрій активно впливають на імунну систему – роблять її на багато сильнішою – і covid просто відштовхується і втікає», – переконує Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, на локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, що досить довго у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки та Дідух таки встановили.

Незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові також відбувся. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Також під час локдауну на Львівщині громадський транспорт працюватиме з дотриманням усіх карантинних вимог.

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