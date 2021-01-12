В Україні збільшать зарплати для працівників лабораторій

Для працівників закладів охорони здоров’я з немедичною освітою збільшать заробітну плату. Відповідний закон, ухвалений парламентом 18 грудня минулого року, вже підписав президент України Володимир Зеленський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Відповідно до документа, в Україні підвищать рівень соціального захисту для тих працівників у сфері охорони здоров’я, які залучені до надання медичних послуг населенню, однак мають вищу немедичну освіту. Йдеться про працівників клінічних лабораторій – біологів, хіміків, бактеріологів та інших, що проводять діагностику Covid-19. Водночас вони не отримують доплати до заробітної плати, на відміну від медичних та інших працівників медичних установ,які лікують хворих на коронавірус.

Відповідні доплати для вказаної категорії осіб будуть встановлені урядом на період дії заходів, що спрямовані на запобігання поширенню Covid-19 в Україні.

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Як зазначається, закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вступає в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Як повідомляв раніше Львівський портал, під час пандемії COVID-19 Львів почав виплачувати матеріальну допомогу медикам, працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування, а також тим медпрацівникам, які заразились коронавірусом під час роботи.

Загалом Львів виплатив матеріальну допомогу уже 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які підхопили коронавірус на роботі.

У Львівській міськраді хочуть виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Щодо підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, то Львівщина витратить на це майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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