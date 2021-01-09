COVID в Україні: 4 846 нових хворих, 80 людей померло

Станом на ранок суботи, 9 січня, в Україні 1 110 015 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 4 846 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу в Україні було проведено 26 494 тестувань (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). З них 4 846 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 168 дітей та 176 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 411 осіб.
Протягом минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
За увесь період пандемії в Україні коронавірус виявили вже у 1 110 015 осіб. Від ускладнень інфекції померло 19 668 людей (+80 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 786 306 осіб (+7 961 особа).
Коронавірусна інфекція виявлена:
- Дніпропетровська область – 471 випадок;
- Запорізька область – 456 випадків;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Київська область – 375 випадків;
- Черкаська область – 353 випадки;
- м. Київ – 344 випадки;
- Одеська область – 299 випадків;
- Львівська область – 262 випадки;
- Харківська область – 223 випадки;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Луганська область – 149 випадків;
- Чернівецька область – 147 випадків;
- Івано-Франківська область – 133 випадки;
- Волинська область – 108 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 55 випадків;
- Хмельницька область – 47 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Вероніка Рой