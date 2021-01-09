COVID в Україні: 4 846 нових хворих, 80 людей померло

Станом на ранок суботи, 9 січня, в Україні 1 110 015 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 4 846 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу в Україні було проведено 26 494 тестувань (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). З них 4 846 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 168 дітей та 176 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 411 осіб.

Протягом минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

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За увесь період пандемії в Україні коронавірус виявили вже у 1 110 015 осіб. Від ускладнень інфекції померло 19 668 людей (+80 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 786 306 осіб (+7 961 особа).

Коронавірусна інфекція виявлена:

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Запорізька область – 456 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Київська область – 375 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

м. Київ – 344 випадки;

Одеська область – 299 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Харківська область – 223 випадки;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Чернівецька область – 147 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Волинська область – 108 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Закарпатська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 47 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла віднині, 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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