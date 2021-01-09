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На Львівщині виявили 262 нових хворих на COVID. Звідки хворі?

Вероніка Рой

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Станом на ранок суботи, 9 січня, на Львівщині підтверджено 64 491 випадок коронавірусу. За попередню добу виявили 262 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За попередню добу в області провели 560 досліджень на коронавірус, з них  262 виявилися позитивними. Минулої доби найбільше хворих виявили у Львові (187), Пустомитівському (24) та Яворівському (22) районах.

За увесь час пандемії на Львівщині COVID-19 підтверджено у 64 491 особи. Від ускладнень інфекції померло 1 860 людей (+278). Натомість побороти недугу зуміли 49 749 осіб (+7 За попередню добу).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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