Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде, – Степанов

Жорсткий карантин, запланований з 8 по 24 січня 2021 року, не перенесуть, навіть якщо захворюваність на COVID-19 суттєво скоротиться. Про це пише Інтерфакс-Україна, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максим Степанов.

«Жорсткий карантин буде з 8 по 24 січня. Наприкінці січня починається зростання хворих на грип, у яких спостерігаються такі самі ускладнення. Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде», – наголосив очільник МОЗ.

Коментуючи рішення уряду продовжити роботу закладів харчування в новорічну ніч, Максим Степанов зазначив, що навіть при забороні працювати після 01:00 год. люди навряд би розійшлися з ресторанів.

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«Рішення уряду стосується виключно часу роботи закладів харчування, решта обмежень залишається… Навряд чи всі ресторани почнуть зачинятися о 1:00 ночі. Ми розуміємо, що хтось працюватиме до 2:00 і т. д.», – сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив ресторанам та кафе працювати в новорічну ніч до 7:00 год. ранку, хоча раніше було встановлене обмеження в роботі закладів харчування до 01:00 год. ночі.

Як писав Львівський портал, на повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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