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Скільки пацієнтів у covid-лікарнях Львівщини

Ольга Денисяка

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На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1350 людей. З них 143 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 433 осіб. Госпіталізували 60 осіб, скерували на самоізоляцію – 572 людей. 143 пацієнти лікують у реанімаційних відділеннях. 36 людей підключені до апаратів ШВЛ.

1350 хворих перебуває у стаціонарах, з них:

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 100
  • у Центрі легеневого здоров’я – 96
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 121
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
  • у Обласній клінічній лікарні – 32
  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 232
  • у 1 міській клінічній лікарні – 64
  • у 5 міській клінічній лікарні –  57
  • у 8 міській клінічній лікарні –  73
  • у 1-му пологовому будинку – 6
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 16
  • у Стрийській міській лікарні – 62
  • у Стебницькій міській лікарні – 24
  • у Рудківській лікарні – 45
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 86
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 46
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 37
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 28
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 42
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 32
  • у Буській центральній районній лікарні – 37
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 42
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 55.

Як повідомляв Львівський портал, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Нагадаємо, на Львівщині три тижні працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, де лікуються хворі із коронавірусом. Було перевірено 23 лікарні і виявлено порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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