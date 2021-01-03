Скільки пацієнтів у covid-лікарнях Львівщини

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1350 людей. З них 143 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 433 осіб. Госпіталізували 60 осіб, скерували на самоізоляцію – 572 людей. 143 пацієнти лікують у реанімаційних відділеннях. 36 людей підключені до апаратів ШВЛ.

1350 хворих перебуває у стаціонарах, з них:

Реклама партнерів

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 100

у Центрі легеневого здоров’я – 96

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 121

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12

у Обласній клінічній лікарні – 32

у лікарні швидкої допомоги Львова – 232

у 1 міській клінічній лікарні – 64

у 5 міській клінічній лікарні – 57

у 8 міській клінічній лікарні – 73

у 1-му пологовому будинку – 6

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 16

у Стрийській міській лікарні – 62

у Стебницькій міській лікарні – 24

у Рудківській лікарні – 45

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 86

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 46

у Сокальській центральній районній лікарні – 37

у Жовківській центральній районній лікарні – 28

у Жидачівській центральній районній лікарні – 42

у Самбірській центральній районній лікарні – 32

у Буській центральній районній лікарні – 37

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 42

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 55.

Як повідомляв Львівський портал, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Нагадаємо, на Львівщині три тижні працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, де лікуються хворі із коронавірусом. Було перевірено 23 лікарні і виявлено порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.