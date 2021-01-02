Covid: у яких лікарнях Львівщини найбільше хворих

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1325 людей. З них 136 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 434 осіб. Госпіталізували 57 осіб, скерували на самоізоляцію – 652 людей. 136 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях. 43 людей підключені до апаратів ШВЛ.
1325 хворих перебуває у стаціонарах, з них:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 100
- у Центрі легеневого здоров’я – 95
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 117
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
- у Обласній клінічній лікарні – 31
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 224
- у 1 міській клінічній лікарні – 65
- у 5 міській клінічній лікарні – – 57
- у 8 міській клінічній лікарні – – 75
- у 1-му пологовому будинку – 6
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 15
- у Стрийській міській лікарні – 58
- у Стебницькій міській лікарні – 24
- у Рудківській лікарні – 44
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 88
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 43
- у Сокальській центральній районній лікарні – 37
- у Жовківській центральній районній лікарні – 29
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 42
- у Самбірській центральній районній лікарні – 30
- у Буській центральній районній лікарні – 36
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 42
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 55.
Як повідомляв Львівський портал, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.
Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Нагадаємо, на Львівщині три тижні працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, де лікуються хворі із коронавірусом. Було перевірено 23 лікарні і виявлено порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».
Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка