Коронавірус забрав життя ще 10 жителів Львівщини

На Львівщині станом на ранок, 1 січня, коронавірус підтверджено у 61 696 осіб. Із них 428 випадків зафіксовано за останню добу. Ще 10 людей померло від ускладнень викликаних захворюванням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок на Львівщині підтверджено 61696 випадків інфікування коронавірусом, з них 1781 — летальний. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1560 ПЛР-тестів. Відтак, 428 — позитивні, серед них львів`ян — 164.

Загалом по Львову за цей період Covid-19 підтвердили у 28634 осіб, з яких 22464 вже одужало, а летальних випадків — 795.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1560 ПЛР-тестів, з них 428 — позитивні. Серед них львів`ян — 164. Залишку проб у холодильнику нема.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 75 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 215 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 62 пацієнти, у 4-тій міській лікарні – 3 пацієнти, у пологовому — 6 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах перебуває 422 особи: 322 з них має Covid-19, 34 — у реанімації, 15 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 28 осіб, виписано — 27 осіб.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.