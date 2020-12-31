Із 1 січня дев'ять маршрутів з'єднають Львів і населені пункти Львівської ОТГ

Завтра, 1 січня, починає офіційно діяти Львівська міська територіальна громада, відповідно запрацюють 9 маршрутів для забезпечення якісного транспортного сполучення населених пунктів ОТГ зі Львовом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Маємо погодження схем маршрутів поліцією, маємо рішення виконавчого комітету від 2 жовтня, яке говорить куди який маршрут має їхати. Тому від завтра вони розпочинають працювати – це продовження 4 існуючих і запровадження 5 нових», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.09.2011 № 809» внесено зміни до 4 маршрутів. Зокрема:

Реклама партнерів

№ 1А — м. Дубляни — с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — просп. Свободи — пл. А. Міцкевича — пл. Галицька — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Різні – просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — м. Дубляни.

№ 22 — вул. Зернова — просп. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Замарстинівська — смт. Брюховичі (вул. Львівська — вул. Весняна — вул. Смолиста — вул. Незалежності України — вул. Курортна — вул. Львівська — вул. Під Осовою) — с. Воля Гамулецька — с. Гряда — с. Воля Гамулецька — (вул. Під Осовою — вул. Львівська — вул. Курортна — вул. Незалежності України — вул. Смолиста — вул. Весняна — вул. Львівська) — вул. Замарстинівська — вул. Варшавська — просп. В. Чорновола — вул. П. Куліша — вул. Зернова.

№ 55 — с. Збиранка — вул. Замарстинівська — просп. В. Чорновола — пл. Різні – просп. В. Чорновола — вул. Замарстинівська — с. Збиранка.

№ 56 — с. Великі Грибовичі – с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — с. Великі Грибовичі.

А також погоджено 5 нових маршрутів:

№ 58 — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — с. Великі Грибовичі – с. Гряда — с. Великий Дорошів — с. Зашків — с. Завадів — с. Зашків — с. Великий Дорошів — с. Гряда — с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№ 59 — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — с. Великі Грибовичі – с. Гряда — с. Великий Дорошів — с. Зашків — с. Зарудці – с. Зашків — с. Великий Дорошів — с. Гряда — с. Великі Грибовичі – с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№ 60 — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — с. Гамаліївка — с. Малі Підліски — с. Ситихів — с. Малі Підліски — с. Гамаліївка — с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№ 61 — с. Підрясне — с. Рясне Руське — вул. Т. Шевченка — вул. Ю. Бенедиктовича — вул. Городоцька — вул. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Митна — вул. Личаківська — вул. М. Голинського — вул. Тракт Глинянський — с. Підбірці – вул. Тракт Глинянський — вул. Личаківська — пл. Митна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. Торгова — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — с. Рясне Руське — с. Підрясне.

№ 62 — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») — вул. Б. Хмельницького — с. Малехів — с. Великі Грибовичі – с. Малі Грибовичі – с. Великі Грибовичі – с. Малехів — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

Наприкінці листопада у міськраді Львова поскаржилися, що ЛОДА не погодила вищезгадані маршрути. В облдержадміністрації натомість пояснювали, що не мають таких повноважень.

На початку грудня у ЛОДА пообіцяли віддати Львову у підпорядкування приміські маршрутки ще до Нового року.

Зазначимо, до складу Львівської ОТГ, крім Винників, Брюховичів, Рудного та Дублян, увійшли ще 13 сіл. Для того, щоб забезпечити доїзд мешканців цих населених пунктів до центру міста, у Львівській міськраді ще в жовні затвердили 9 автобусних маршрутів.