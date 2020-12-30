У МОЗ заявили, що збільшать кількість тестувань на антиген до covid

У Міністерстві охорони здоров’я наполягають на активному використанні швидких тестів на антиген для визначення COVID-19. Про це під час брифінгу 30 грудня повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає Львівський портал.

«МОЗ наголошує на широкому використанні експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного та третинного рівня меддопомоги. Особливо важливе надходження експрес-тестів у сільську місцевість, де процес доставки зразків для ПЛР-тестування достатньо тривалий», – заявив очільник МОЗ.

МОЗ розраховує, що щомісячно в країні проводитиметься не менше ніж 1 млн досліджень за допомогою експрес-тестів на антиген.

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«До регіонів уже надійшло понад 260 тисяч експрес-тестів. Очікується, що ДП «Медичні закупівлі України» найближчим часом додатково поставить ще 1,5 млн тестів», – підкреслив Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно, у МОЗ заявили, що кількість ПЛР-тестувань та щоденна статистика хворих на COVID-19 знизилися через те, що в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген. Їхні результати Міністерство охорони здоров’я планує повідомляти раз на тиждень.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні почали менше робити тестувань на COVID-19 через те, що люди менше звертаються до лабораторій. Тому відомство обіцяло змінити підхід до тестувань.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.