На Львівщині – 363 нових хворих на COVID. Звідки хворі?

Станом на ранок середи, 30 грудня, на Львівщині зафіксували у 60923 осіб. За минулу добу виявили 364 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1883 дослідження на коронавірус, з них 364 виявилися позитивними. Протягом останньої доби найбільше хворих виявили у Львові (265), у Пустомитівському (28) та Жовківському (23) районах.

За увесь час COVID-19 підтверджено у 60 923 осіб. Від ускладнень коронавірусу померла 1 751 людина (+ 4 за останню добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 46 097 осіб (+ 255 за останню добу).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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