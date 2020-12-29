За добу коронавірус побороли більше 16 тисяч українців

Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 6 988 нових хворих, втім 16 106 людей одужали. Ще 232 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 037 362 людини. Протягом понеділка, 28 грудня, діагноз встановили ще 6 988 новим хворим, серед них 337 медиків та 324 дитини. Також 16 106 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 18 081 людина (+232 особи за минулу добу). Одужали 681 835 українців (+16 106 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ – 109 008 випадків;

Одеська область – 69 863 випадки;

Харківська область – 68 395 випадків;

Львівська область – 60 560 випадків;

Київська область – 57 912 випадків;

Дніпропетровська область – 57 632 випадки;

Запорізька область – 52 689 випадків;

Івано-Франківська область – 42 949 випадків;

Рівненська область – 40 459 випадків;

Сумська область – 40 170 випадків;

Чернівецька область – 39 662 випадки;

Житомирська область – 38 554 випадки;

Хмельницька область – 38 471 випадок;

Черкаська область – 38 302 випадки;

Донецька область – 35 562 випадки;

Полтавська область – 35 487 випадків;

Тернопільська область – 33 622 випадки;

Волинська область – 32 626 випадків;

Миколаївська область – 30 300 випадків;

Чернігівська область – 29 458 випадків;

Закарпатська область – 27 974 випадки;

Вінницька область – 22 078 випадків;

Херсонська область – 17 327 випадків;

Луганська область – 10 054 випадки;

Кіровоградська область – 8 248 випадків.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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