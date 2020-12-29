За добу коронавірус побороли більше 16 тисяч українців

Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 6 988 нових хворих, втім 16 106 людей одужали. Ще 232 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 037 362 людини. Протягом понеділка, 28 грудня, діагноз встановили ще 6 988 новим хворим, серед них 337 медиків та 324 дитини. Також 16 106 пацієнтів одужали за останню добу.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 18 081 людина (+232 особи за минулу добу). Одужали 681 835 українців (+16 106 осіб за минулу добу).
Наразі коронавірус виявили у:
- м. Київ – 109 008 випадків;
- Одеська область – 69 863 випадки;
- Харківська область – 68 395 випадків;
- Львівська область – 60 560 випадків;
- Київська область – 57 912 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
- Запорізька область – 52 689 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
- Рівненська область – 40 459 випадків;
- Сумська область – 40 170 випадків;
- Чернівецька область – 39 662 випадки;
- Житомирська область – 38 554 випадки;
- Хмельницька область – 38 471 випадок;
- Черкаська область – 38 302 випадки;
- Донецька область – 35 562 випадки;
- Полтавська область – 35 487 випадків;
- Тернопільська область – 33 622 випадки;
- Волинська область – 32 626 випадків;
- Миколаївська область – 30 300 випадків;
- Чернігівська область – 29 458 випадків;
- Закарпатська область – 27 974 випадки;
- Вінницька область – 22 078 випадків;
- Херсонська область – 17 327 випадків;
- Луганська область – 10 054 випадки;
- Кіровоградська область – 8 248 випадків.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Наталя Дуляба