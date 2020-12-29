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За добу коронавірус побороли більше 16 тисяч українців

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 1 037 362 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 6 988 нових хворих, втім 16 106 людей одужали. Ще 232 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 1 037 362 людини. Протягом понеділка, 28 грудня, діагноз встановили ще 6 988 новим хворим, серед них 337 медиків та 324 дитини. Також 16 106 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 18 081 людина (+232 особи за минулу добу). Одужали 681 835 українців (+16 106 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

  • м. Київ – 109 008 випадків;
  • Одеська область – 69 863 випадки;
  • Харківська область – 68 395 випадків;
  • Львівська область – 60 560 випадків;
  • Київська область – 57 912 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
  • Запорізька область – 52 689 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
  • Рівненська область – 40 459 випадків;
  • Сумська область – 40 170 випадків;
  • Чернівецька область – 39 662 випадки;
  • Житомирська область – 38 554 випадки;
  • Хмельницька область – 38 471 випадок;
  • Черкаська область – 38 302 випадки;
  • Донецька область – 35 562 випадки;
  • Полтавська область – 35 487 випадків;
  • Тернопільська область – 33 622 випадки;
  • Волинська область – 32 626 випадків;
  • Миколаївська область – 30 300 випадків;
  • Чернігівська область – 29 458 випадків;
  • Закарпатська область – 27 974 випадки;
  • Вінницька область – 22 078 випадків;
  • Херсонська область – 17 327 випадків;
  • Луганська область – 10 054 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 248 випадків.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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