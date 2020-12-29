Covid на Львівщині: 555 нових хворих, 752 одужали

Станом на ранок вівторка, 29 грудня, коронавірус підтвердили у 60 560 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 555 нових хворих, тоді як одужали 752 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 29 грудня коронавірус на Львівщині підхопили вже 60 560 людей.

Протягом понеділка, 28 грудня, лабораторні центри провели 1393 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 555, тобто майже 40% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 389 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1747 людей (+15 за останню добу). Побороти недугу зуміли 45 842 пацієнти (+752 за минулу добу).

У стаціонарах Львова лікуються 449 пацієнтів, 332 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 32 особи, до апаратів ШВЛ під’єнані 14 осіб. За останню добу в лікарні поступили 53 особи, а 43 особи виписано.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 88 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, в лікарні швидкої медичної допомоги – 214 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 78 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 1 пацієнт, у 1-му пологовому будинку – 7 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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