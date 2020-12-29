Львів'яни збирають кошти, аби врятувати козулю від браконьєрів

У Львові збирають кошти на викуп із рук браконьєрів молодої козулі. Щоб врятувати тварину необхідно зібрати 8 тисяч гривень. Про це на сторінці у Facebook повідомив зоозахисник Орест Залипський.

«Сподіваємось, що це остання така бідолаха цього року. Нова жертва горе-продавців – маленька дівчинка. Деталей ми не розголошуємо, за для безпеки тварини, оскільки щойно інформація про наші задуми викупити тварину доходить до так званих продавців, ми втрачаємо з ними зв’язок», – написав зоозахисник.

Для викупу тварини треба зібрати 8 000 гривень. Реквізити для допомоги: 4149 6293 8110 7192 (картка Приват банку).

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Як повідомляв Львівський портал, нещодавно львів’яни збирали кошти на викуп 13 чорно-бурих лисиць із однієї з хутряних ферм України. Аби врятувати тварин від загибелі, необхідно було терміново зібрати майже 20 тисяч гривень. На фермі перебували декілька сотень чорнобурок, а живими залишились лише 13 тварин.

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян. У жовтні притулок знову опинився на межі закриття.

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Фото: Орест Залипський