Львів'ян просять зібрати кошти на викуп чорнобурок з хутряної ферми

У Львові збирають кошти на викуп 13 чорно-бурих лисиць із однієї з хутряних ферм України. Аби врятувати тварин від загибелі, необхідно зібрати майже 20 тисяч гривень до суботи, 28 листопада. Про це на сторінці у Facebook львівського притулку «Домівка врятованих тварин» повідомив зоозахисник Орест Залипський.
На фермі перебували декілька сотень чорнобурок, наразі живими залишились лише 13 тварин.
«Вони не заслуговують на те, щоб їх просто убили. Ціна однієї 1500 грн. Саме за такою ціною нам готові їх продати. Сума дуже велика – 19 500 грн», – написав Орест Залипський.
Також зоозахисник зазначив, що кошти необхідно зібрати терміново до суботи, 28 листопада.
«Я дуже сподіваюсь, що нам вдасться їх врятувати, ми маємо час до цієї суботи, інкаше вони підуть під ніж. Я закликаю усіх активно долучитись до порятунку цих малих створінь», – додав Орест Залипський.
Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.
Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян. У жовтні притулок знову опинився на межі закриття.
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Фото: Орест Залипський
Ольга Денисяка