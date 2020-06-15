Львів’ян просять допомогти мешканцям «Домівки врятованих тварин»

Львівський притулок «Домівка врятованих тварин», який знаходиться у парку «Знесіння», потребує фінансової допомоги. Кошти необхідні на харчі для тварин. Про це у Facebook інформує зоозахисник Орест Залипський.

За його словами, в притулку закінчуються харчі для тварин. Наразі потрібно:

корм для хижих птахів;

наповнювач для котів;

овочі, фрукти;

сухий корм.

Крім цього «Домівка врятованих тварин» потребує матеріали для того, щоб облаштувати вольєри для своїх мешканців. Зокрема, це – дошка, брус, сітка.

Мешканцям «Домівки врятованих тварин» можна допомогти, переказавши кошти на картку ПриватБанку: 4149 6293 8110 7192.

Зазначимо, у парку «Знесіння» з 2018 року діє Домівка врятованих тварин. Тут живуть більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики. Тривалий час заклад існував за кошти благодійників і волонтерів, тепер його частково фінансує міськрада Львова.

Фото: Facebook-Ореста Залипського