ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'яни викупили лисиць з хутряної ферми

Ольга Денисяка

|

13 чорно-бурих лисиць, для викупу яких львів’яни нещодавно збирали гроші, забрали з хутряної ферми у Домівку врятованих тварин. Про це у Facebook повідомив зоозахисник Орест Залипський, передає Львівський портал.

 

За його словами, на ферму зоозахисників не пустили, а тварин передавали на закинутій будові у лісі. Також він зазначив, що вдалось зібрати більшу суму, аніж потрібно для викупу. Гроші, які зашилися у волонтерів, реалізують для купівлі кормів лисицям.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, львів’яни збирали кошти на викуп 13 чорно-бурих лисиць із однієї з хутряних ферм України. Аби врятувати тварин від загибелі, необхідно було терміново зібрати майже 20 тисяч гривень. На фермі перебували декілька сотень чорнобурок, наразі живими залишились лише 13 тварин.

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян. У жовтні притулок знову опинився на межі закриття.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Орест Залипський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...