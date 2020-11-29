Львів'яни викупили лисиць з хутряної ферми

13 чорно-бурих лисиць, для викупу яких львів’яни нещодавно збирали гроші, забрали з хутряної ферми у Домівку врятованих тварин. Про це у Facebook повідомив зоозахисник Орест Залипський, передає Львівський портал.

За його словами, на ферму зоозахисників не пустили, а тварин передавали на закинутій будові у лісі. Також він зазначив, що вдалось зібрати більшу суму, аніж потрібно для викупу. Гроші, які зашилися у волонтерів, реалізують для купівлі кормів лисицям.

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Як повідомляв Львівський портал, львів’яни збирали кошти на викуп 13 чорно-бурих лисиць із однієї з хутряних ферм України. Аби врятувати тварин від загибелі, необхідно було терміново зібрати майже 20 тисяч гривень. На фермі перебували декілька сотень чорнобурок, наразі живими залишились лише 13 тварин.

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян. У жовтні притулок знову опинився на межі закриття.

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Фото: Орест Залипський