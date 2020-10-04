Домівка врятованих тварин у Львові опинилась на межі закриття. Як допомогти

Небайдужих львів’ян закликають фінансово допомогти Домівці врятованих тварин, яка діє у парку «Знесіння». Притулку бракує коштів навіть на харчі для тварин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив зоозахисник Орест Залипський.

Через фінансову скруту львівський притулок «Домівка врятованих тварин», що вже кілька років функціонує у парку «Знесіння», опинився на межі закриття. Незважаючи на мінімальну фінансову підтримку із бюджету міста, в закладі бракує коштів навіть на харчі для тварин.

«Ми змушені до вас звернутись із проблемою, з якою зустрічаємось щодня. Нам катастрофічно бракує коштів на харчі для наших підопічних. Подекуди ми вже задумуємось над тим, щоб закрити проєкт як такий. Але кількість підопічних все збільшується, в день ми приймаємо по 2-3 тварини. І кожній з них потрібна допомога! Нам уже соромно завжди просити, але іншого виходу, на жаль, немає», – написав Орест Залипський.

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Всі, хто має змогу допомогти Домівці врятованих тварин, можуть перерахувати благодійну пожертву на банківську картку Ореста Залипського: 4149 6293 8110 7192 (Приватбанк).

Притулок для тварин підтримала очільниця міського управління екології Олександра Сладкова. Вона зауважує, мерія забезпечує його капітальними видатками, втім таке фінансування не покриває всіх потреб. Посадовиця закликала небайдужих допомогти зареєструвати благодійний фонд для Домівки врятованих тварин.

«Ці прекрасні люди щодня зайняті тваринами, тому не встигають зареєструвати благодійний фонд і налаштувати постійне фінансування. Щоб усе це мати, хтось має допомогти Домівці врятованих тварин з реєстрацією благодійного фонду і всіх необхідних рахунків, навчити вести потрібну звітність або робити її у форматі пожертви. Будь ласка, допоможіть! Це матиме сталий ефект на роки. І Оресту Залипському не треба буде щокварталу впадати в нерви щодо закриття», – наголосила Олександра Сладкова.

Зазначимо, Домівку врятованих тварин у парку «Знесіння» заснували у 2018 році. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики.

Тривалий час притулок існував за кошти благодійників і волонтерів. Згодом він став функціонувати як зоологічний відділ парку. Втім коштів, які дає міськрада Львова на існування закладу, сповна не вистачає. Тому керівництво Домівки врятованих тварин неодноразово просило допомоги небайдужих львів’ян.

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Фото: Орест Залипський