Мерія дасть грошей на встановлення у парку «Знесіння» вольєрів для постраждалих тварин

У регіональному ландшафтному парку «Знесіння» облаштують вольєри для тварин, що постраждали від людської діяльності. Кошти на це виділять із бюджету Львова. Відповідне рішення сьогодні, 8 листопада, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

На встановлення вольєрів для тварин у парку «Знесіння» мерія виділить 238 тисяч гривень. Облаштувати їх мають ще до кінця цього року.

Зазначимо, ще у 2018 році у парку «Знесіння» заснували Домівку врятованих тварин. Тут живе більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики. Тривалий час заклад існував за кошти благодійників і волонтерів.

Нагадаємо, у парку «Знесіння» також хочуть відновити стару гірськолижну базу. Детальніше про це читайте тут.