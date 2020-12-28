30 грудня для проїзду відкриють другу частину вулиці Шевченка

На вулиці Шевченка завершують другий етап ремонту вулиці Шевченка. Тому вже з середи, 30 грудня, для проїзду відкриють вулицю на ділянці від вул. Хорватська до вул. Я. Мудрого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонтувати ділянку від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого почали 8 липня. Роботи виконує ТзОВ «Онур». Вартість ремонту всієї ділянки становить 58,8 млн грн.

Станом на сьогодні підрядник на цій ділянці змонтував нову трамвайну колію, постелив бруківку, облаштував хідники і новий дорожній одяг. Також зараз на вулиці Шевченка, на відрізку від церкви св. Анни до вул. Ярослава Мудрого, є 80 паркомісць, яких раніше не було.

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«Ремонт вул. Шевченка ми розділили на три частини. Нагадаю, що вкінці літа ми завершили першу частину – облаштування квазікільця, а від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної буде третя частина. Друга частина майже завершена і готова до відновлення руху. Залишається ще нанести розмітку і встановити контактну мережу. Та це буде виконано у наступному році. Відзначу, що вже стандартно, коли ми проводимо ремонт чи реконструкцію вулиці, то замінюємо всі інженерні мережі. Відбувається повне перевтілення простору – стелимо нове дорожнє покриття, облаштовуємо хідники, місця для паркування, трамвайні колії», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Зазначимо, третій етап реконструкції вулиці Шевченка розпочнуть вже у 2021 році.

Нагадаємо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня.

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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Фото: ЛМР