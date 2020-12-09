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Наступного року розпочнуть третій етап ремонту вулиці Шевченка

Вероніка Рой

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До кінця року планують завершити ремонт другий етап ремонту вулиці Шевченка на ділянці від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого. А за третій етап ремонту цієї вулиці візьмуться вже з наступного року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Ремонтувати ділянку від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого почали 8 липня. Роботи виконує ТзОВ «Онур». Вартість ремонту всієї ділянки становить 58,8 млн грн. Основні роботи на цьому відрізку планують завершити до кінця року.

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«Ремонт вул. Шевченка на ділянці від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого вже є на стадії завершення облаштування дорожнього одягу. Зараз активно укладають трамвайні плити і трамвайну колію, і паралельно проводять замощення цієї частини бруківкою. Очікуємо до кінця року завершення основних робіт, і буде відкритий проїзд для транспорту від вул. Городоцької до вул. Я. Мудрого», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

За його словами, третій етап ремонту вул. Шевченка на ділянці від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної, розпочнуть наступного року. Також вже розробляється проєкт ремонту вул. Шевченка: від вул. Левандівської до вул. Татарбунарської.

Нагадаємо, вул. Т. Шевченка почали ремонтувати наприкінці січня. Всі роботи виконують у три черги, перша із них – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Його відкрили у середині серпня. 

Додамо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Також проєкт передбачає облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

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Фото: ЛМР

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