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У Львові взялися за ремонт на вулиці Шевченка

Вероніка Рой

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Сьогодні, 30 січня, розпочалися ремонтні роботи на вулиці Шевченка у Львові. Наразі виконуються лише інженерні роботи. Про це під час брифінгу повідомила директор ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, передає пресслужба міськради Львова.

 

За її словами, ремонт на вул. Шевченка робитимуть у три черги. Починають роботи з облаштування квазі-кільця: від вул. Залізничної до вул. Левандівської.

«Перша черга – це квазі-кільце, друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого, а третя черга – від вул. Ярослава Мудрого і до вул. Залізничної. Наразі виконуються лише інженерні роботи, які не зачіпають тих, що стосуються дороги, погода поки не дозволяє. Під час ремонтних робіт дорога на вул. Шевченка буде перекриватися для руху транспорту поетапно.

Дорожнє покриття буде комбінованим: бруківка та асфальтобетон. Опісля робіт будуть доступні паркувальні місця, велодоріжки, хідники, адже все це зазначено у проекті. Також будуть наявні трамвайні колії й острівні зупинки ближче до центру», – розповіла Оксана Єстеферова.

Вона додала, що вартість ремонтних робіт першої частини, яку зараз розпочали, — більше 80 млн грн. Першу частину, яка передбачає ремонт квазі-кільця, буде завершено до кінця вересня 2020 року.

Також цього року також у Львові розпочнуть ремонт на вул. С. Бандери, вул. Б. Хмельницького та вул. Чернівецькій.

«Не забуваємо про два мости, які маємо відремонтувати цього року. Перший – це міст на вул. Головатого-Сулими. Тендер ми провели минулого року і роботи проводитимемо у 2020 році. Другий міст, який має стратегічне значення – на вул. Шевченка-Ковча. Зараз проєкт на експертизі і, орієнтовно, в травні розпочнемо там роботи», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У планах на цей рік також проєктування і ремонт вул. П. Орлика і вул. Грінченка.

«Відзначу, що зимою робимо тільки інженерні мережі, а асфальтувати будемо, коли будуть належні погодні умови. Також у квітні районні адміністрації розгорнуть велику роботу щодо поточного ремонту доріг. Вулиці робитимуть великими картами — від бордюру до бордюру. Також впродовж року вони проводитимуть капітальний ремонт хідників і дворів» – розповіла Ірина Маруняк.

На проєктування і капітальний ремонт цих вулиць буде витрачено більше 1 млрд грн. Крім того передбачені кошти районним адміністраціям на поточний ремонт в сумі 63 млн грн, і на капітальний ремонт – близько 40 млн грн кожній адміністрації.

Також цього року буде завершено облаштування велодоріжок на вул. Княгині Ольги і на пр. Чорновола.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Фото: Варіанти

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