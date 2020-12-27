Коронавірус в Україні: оперативна інформація по областях

В Україні станом на ранок 27 грудня на коронавірус захворіло 1 025 989 осіб. Зокрема, минулої доби виявлено 6 113 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилося 1 025 989 людей. Водночас від ускладнень, спричинених COVID, померло 17 774 хворих (+72 за минулу добу). Натомість одужало 658 538 осіб (+6 621 за минулу добу).

За минулу добу зафіксували 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

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Так, найбільша кількість підтверджених нових випадків 26 грудня зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 107 204 випадки;

Одеська область – 68 962 випадки;

Харківська область – 67 868 випадків;

Львівська область – 59 798 випадків;

Київська область – 57 331 випадок;

Дніпропетровська область – 56 893 випадки;

Запорізька область – 51 703 випадки;

Івано-Франківська область – 42 828 випадків;

Рівненська область – 40 295 випадків;

Сумська область – 40 047 випадків;

Чернівецька область – 39 422 випадки;

Житомирська область – 38 494 випадки;

Хмельницька область – 38 378 випадків;

Черкаська область – 37 617 випадків;

Донецька область – 34 929 випадків;

Полтавська область – 34 600 випадків;

Тернопільська область – 33 452 випадки;

Волинська область – 32 429 випадків;

Миколаївська область – 29 531 випадок;

Чернігівська область – 29 146 випадків;

Закарпатська область – 27 828 випадків;

Вінницька область – 21 960 випадків;

Херсонська область – 17 067 випадків;

Луганська область – 9 982 випадки;

Кіровоградська область – 8 225 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.