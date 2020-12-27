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Коронавірус в Україні: оперативна інформація по областях

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 27 грудня на коронавірус захворіло 1 025 989 осіб. Зокрема, минулої доби виявлено 6 113 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилося 1 025 989 людей. Водночас від ускладнень, спричинених COVID, померло 17 774 хворих (+72 за минулу добу). Натомість одужало 658 538 осіб (+6 621 за минулу добу).

За минулу добу зафіксували 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники.

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Так, найбільша кількість підтверджених нових випадків 26 грудня зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 107 204 випадки;
  • Одеська область – 68 962 випадки;
  • Харківська область – 67 868 випадків;
  • Львівська область – 59 798 випадків;
  • Київська область – 57 331 випадок;
  • Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
  • Запорізька область – 51 703 випадки;
  • Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
  • Рівненська область – 40 295 випадків;
  • Сумська область – 40 047 випадків;
  • Чернівецька область – 39 422 випадки;
  • Житомирська область – 38 494 випадки;
  • Хмельницька область – 38 378 випадків;
  • Черкаська область – 37 617 випадків;
  • Донецька область – 34 929 випадків;
  • Полтавська область – 34 600 випадків;
  • Тернопільська область – 33 452 випадки;
  • Волинська область – 32 429 випадків;
  • Миколаївська область – 29 531 випадок;
  • Чернігівська область – 29 146 випадків;
  • Закарпатська область – 27 828 випадків;
  • Вінницька область – 21 960 випадків;
  • Херсонська область – 17 067 випадків;
  • Луганська область – 9 982 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 225 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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