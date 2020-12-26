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Папа Франциск розкритикував «націоналізм вакцин»

Соломія Головіна

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Папа Франциск у своєму різдвяному посланні у п’ятницю закликав країни поділитися вакцинами від COVID-19, заявивши, що потрібно зупинити пандемію, яка не знає кордонів. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на France 24.

 

Пандемія та її соціальні й економічні наслідки домінували у посланні, в якому Папа закликав до глобальної єдності та допомоги країнам, котрі страждають від конфліктів та гуманітарних криз.

«На теперішній момент історії, що відзначається екологічною кризою та серйозними економічними і соціальними дисбалансами, які лише погіршуються пандемією коронавірусу, для нас особливо важливо визнати одне одного братами та сестрами», – сказав Папа.

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Підкреслюючи, що охорона здоров’я є міжнародною проблемою, понтифік розкритикував так званий «націоналізм вакцин», який, на думку представників ООН, погіршить пандемію, якщо бідні країни отримають вакцину в останню чергу.

«Нехай Син Божий відновить у політичних та урядових лідерів дух міжнародної співпраці, починаючи з галузі охорони здоров’я, щоб усім був забезпечений доступ до вакцин та лікування. Перед викликом, який не знає кордонів, ми не можемо зводити стіни. Ми всі в одному човні», – наголосив Франциск.

Як повідомляв Львівський портал, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю, 27 грудня.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID в Україні у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

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