Географія поширення COVID в Україні. Оперативна інформація

В Україні станом на ранок 26 грудня на коронавірус захворіло 1 019 876 осіб. Зокрема, минулої доби COVID-19 діагностовано у 7 709 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 019 876 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 17 702 людей (+121 за минулу добу). Натомість одужало 651 917 хворих (+5 145 за минулу добу).

Додамо, що 25 грудня зареєстрували 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 106 486 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Київська область – 56 942 випадки;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Донецька область – 34 586 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Чернігівська область – 28 943 випадки;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Кіровоградська область – 8 205 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.