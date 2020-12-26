Географія поширення COVID в Україні. Оперативна інформація

В Україні станом на ранок 26 грудня на коронавірус захворіло 1 019 876 осіб. Зокрема, минулої доби COVID-19 діагностовано у 7 709 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 019 876 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 17 702 людей (+121 за минулу добу). Натомість одужало 651 917 хворих (+5 145 за минулу добу).
Додамо, що 25 грудня зареєстрували 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 106 486 випадків;
- Одеська область – 68 447 випадків;
- Харківська область – 67 655 випадків;
- Львівська область – 59 551 випадок;
- Київська область – 56 942 випадки;
- Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
- Запорізька область – 51 250 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
- Рівненська область – 40 195 випадків;
- Сумська область – 39 848 випадків;
- Чернівецька область – 39 293 випадки;
- Хмельницька область – 38 333 випадки;
- Житомирська область – 38 219 випадків;
- Черкаська область – 37 321 випадок;
- Донецька область – 34 586 випадків;
- Полтавська область – 34 341 випадок;
- Тернопільська область – 33 328 випадків;
- Волинська область – 32 300 випадків;
- Миколаївська область – 29 117 випадків;
- Чернігівська область – 28 943 випадки;
- Закарпатська область – 27 754 випадки;
- Вінницька область – 21 858 випадків;
- Херсонська область – 16 917 випадків;
- Луганська область – 9 906 випадків;
- Кіровоградська область – 8 205 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
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Соломія Головіна