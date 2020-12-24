Керівництво Michelin вибачилося за те, що назвало борщ російською стравою

У Посольстві України в Франції заявили, що отримали вибачення від керівництва компанії Michelin за те, що у своєму гастрогіді віднесли український борщ до страв російської національної кухні. Про це йдеться на Facebook-сторінці дипломатичної установи.

«Отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за «гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією», – зазначили у посольстві.

Первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про «емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та рассольнік», після звернення посольства виправлено. Зокрема, тепер там вказано, що «на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях».

Реклама партнерів

«Від зради до позитиву: розпочинаємо роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах. У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу, щоб зняти всі питання. Борщ наш!», – наголосило Посольство України в Франції.

Як повідомляв Львівський портал, у жовтні експертна рада при Мінкульті рекомендувала включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної приготування борщу.

Кулінар, громадський діяч Євген Клопотенко, який нині активно займається популяризацією української кухні, переконаний, щоб нація не була нацією, треба забрати їжу і мову. За його словами, борщ – це не просто страва, це частина української ідентичності та наша національна цінність.

Також додамо, що в Україні організували борщ-батл між п’ятьма міністрами. Про його результати можна дізнатися тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.