Євген Клопотенко: «Для того, щоб нація не була нацією, треба забрати їжу і мову»

Кулінар, популяризатор української їжі і громадський діяч Євген Клопотенко розвінчав міф російської пропаганди, що намагалася український борщ записати до здобутків Росії:

«На 120% борщ український, навіть на 170% він український. Радянський Союз «забрав» собі їжу інших націй, і потім, коли Радянський Союз розпався, Росія нібито як наступниця Радянського Союзу, всю їжу приписали собі. Сказали, що «це ж було в Радянському Союзі, то й борщ є наш». Але є одна прикольна штука, я коли її знайшов, зрозумів, що уже й не треба нічого доводити. Одним із засновників радянської кухні є Похльобкін. Ти відкриваєш його, а він такий радянський пропагандист, і там є просто одне речення: «Борщ – це українська страва». Все.

Борщ в перекладі зі старослов’янської означає буряк. І якщо ти зараз почитаєш у вікіпедії, там інформація також замита. Там є борщівник, що борщ пішов від борщівника. Але це досить дивні речі, бо борщівник їсти не можна. А борщ – все просто, це буряк. І раніше, вочевидь, готували з буряку суп і їли. І це ще було за часів Київської Русі.

Вони можуть створити своє нове інформаційне поле, історичні факти змінити, але насправді є документальне підтвердження – перший борщ був записаний у Харкові у XVІ столітті. Росіяни не переможуть.

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Офіційно, юридично нема документа, що борщ – це українська страва… Не було навіть прецеденту, щоб якусь страву внести в загальноукраїнський реєстр. Я за пів року змінив процедуру внесення речей, які українці люблять і вважають українськими до національного переліку нематеріальних цінностей України. Бо раніше навіть ніхто і не думав про це. Бо були вузькі страви – мелітопольська черешня, закарпатська бринза, а не було загальноукраїнського. Мені довелося це все змінити і поїхати в експедицію…. Там треба купа дозволів, ти собі не уявляєш. У жовтні борщ мають внести в перелік нематеріальних цінностей України, а після цього ми вже почнемо офіційну пропагандистську революцію. Ми будемо подавати цю страву до ЮНЕСКО. Якщо вони внесуть борщ до національного переліку нематеріальних цінностей від України, то все. І плюс юридично ми сильніші (від РФ – ред.), у нас також є фестивалі борщу, у мене купа світлин, де дочка, мама і три покоління готують цей борщ. Це велика робота».

Джерело: сайт 5 каналу