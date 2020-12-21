П'ятеро міністрів зійдуться в онлайн-батлі з приготування борщу

П’ятеро українських міністрів візьмуть участь 22 грудня в онлайн-батлі з приготування борщу. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики на офіційній сторінці у Facebook.

Кулінарне змагання відбудеться 22 грудня о 17:30 год, його транслюватимуть на Facebook-сторінці міністерства. Модеруватиме борщ-батл відомий шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко.

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«Завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл із приготування кращої страви евер між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюською», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у жовтні експертна рада при Мінкульті рекомендувала включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної приготування борщу.

Кулінар, громадський діяч Євген Клопотенко, який нині активно займається популяризацією української кухні, переконаний, щоб нація не була нацією, треба забрати їжу і мову. За його словами, борщ – це не просто страва, це частина української ідентичності та наша національна цінність.

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