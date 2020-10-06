Приготування борщу увійде в перелік нематеріальної культурної спадщини України

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України увійде культура приготування борщу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мінкульту.
За підсумками засідання, яке відбулося 6 жовтня, експертна рада при відомстві рекомендувала МКІП включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 5 елементів, серед яких – культура приготування українського борщу.
Як наголошують у пресслужбі відомства, це важливий крок в рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО «Інститут культури України».
Окрім культури приготування борщу, до національного переліку увійдуть:
- Технологія створення клембівської сорочки «з квіткою»;
- Великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;
- Борщівська народна вишивка;
- Карпатське ліжникарство.
Варто зазначити, що у серпні МКІП включило до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини 3 елементи – Звичай виконувати танець Аркан з Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ, Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський свищик» та Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині.
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Соломія Головіна