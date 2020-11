Євген Клопотенко: «Борщ – український. І наш опір російській пропаганді підтримав світ»

Шеф-кухар та засновник соціального проєкту СultFood Євген Клопотенко про включення борщу до переліку нематеріальної культурної спадщини України у боротьбі з російською пропагандою:

«Місяць тому, 6 жовтня, я домігся, щоб борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву.

Ця подія запустила величезну інформаційну хвилю у світі. Спочатку про це написали в The Times and The Sunday Times, потім – The Washington Post Magazine. Наступними стали The New York Times, далі – підкаст для канадської CBC News та десятки похідних статей. Ніколи не міг подумати, що буду спілкуватися з топовими світовими ЗМІ.

Подія наробила галасу через те, що борщ – це не просто страва. Це частина української ідентичності та наша національна цінність. Потужний культурний феномен, відповідь на питання: «Що єднає українців та відрізняє їх від інших націй?».

6 жовтня ми не просто сказали, що борщ – український. Ми вчинили опір Росії та її пропаганді, і нас підтримав світ. Хто не знав, в Росії вірять, що борщ – то їхній національний суп. Сусідам після всіх новин трохи «поплохєло» і мені написали з російсьского телебачення. Я відмовився з ними розмовляти, бо не збираюся підкидати інформаційне паливо в їхню машину пропаганди.

Це все – лише початок. Ми ще поговоримо про борщ та Україну зі світом, але вже на більш високому рівні. Перший інформаційний етап підходить до кінця. Далі буде. Ми переможемо!».