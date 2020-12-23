Назвали переможця міністерського борщ-батлу

У кулінарних змаганнях з приготування найкращого борщу, в яких 22 грудня змагалися четверо міністрів українського уряду, найсмачнішим визнали борщ із вишнями, повідомляє Міністерство культури й інформаційної політики України.

Захід відбувся на підтримку внесення елементу «Культура приготування борщу» до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділив учасників на дві команди та запропонував на вибір 80 відсотків інгредієнтів, з яких традиційно готують борщ в Україні.

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Екстравагантний борщ із вишнями вирішили готувати Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, та Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. А як основний інгредієнт смажену капусту для свого борщу обрали Роман Абрамовський, міністр захисту довкілля і природних ресурсів, та Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.

Переміг борщ з вишнями, а борщу зі смаженою капустою віддали приз глядацьких симпатій.

«Переміг борщ, однак обираючи переможця серед наших гостей, то я віддаю перевагу борщу з вишнями, а борщу зі смаженою капустою – приз глядацьких симпатій. Тепер будемо очікувати, щоб в Україні з’явилися вулиці на честь борщу, пам’ятники, щоб у нас був День борщу та ТВ-шоу», – сказав голова ГО «Інститут культури України».

У Мінкульті додали, що наступний етап – це підготовка документів для внесення борщу в попередній список елементів нематеріальної культурної спадщини.

Як повідомляв Львівський портал, у жовтні експертна рада при Мінкульті рекомендувала включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної приготування борщу.

Кулінар, громадський діяч Євген Клопотенко, який нині активно займається популяризацією української кухні, переконаний, щоб нація не була нацією, треба забрати їжу і мову. За його словами, борщ – це не просто страва, це частина української ідентичності та наша національна цінність.

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