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Коронавірус в Україні: оперативна інформація

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 23 грудня на коронавірус захворіли 989 642 особи. Зокрема, минулої доби підтвердили 10 136 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

За весь час пандемії в Україні 989 642 особи підхопили коронавірус. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 17 172 людини (+275 за минулу добу), водночас одужали 615 660 хворих (+15 372 за минулу добу).

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Так, минулої доби, 22 грудня, в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби. окрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 103 663 випадки;
  • Одеська область – 66 295 випадків;
  • Харківська область – 66 243 випадки;
  • Львівська область – 57 906 випадків;
  • Київська область – 54 831 випадок;
  • Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
  • Запорізька область – 49 341 випадок;
  • Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
  • Рівненська область – 39 251 випадок;
  • Чернівецька область – 38 721 випадок;
  • Сумська область – 38 501 випадок;
  • Хмельницька область – 37 142 випадки;
  • Житомирська область – 36 975 випадків;
  • Черкаська область – 35 938 випадків;
  • Донецька область – 33 102 випадки;
  • Полтавська область – 32 945 випадків;
  • Тернопільська область – 32 738 випадків;
  • Волинська область – 31 490 випадків;
  • Миколаївська область – 27 970 випадків;
  • Чернігівська область – 27 723 випадки;
  • Закарпатська область – 27 391 випадок;
  • Вінницька область – 21 259 випадків;
  • Херсонська область – 16 162 випадки;
  • Луганська область – 9 181 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 949 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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