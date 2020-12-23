Коронавірус в Україні: оперативна інформація

В Україні станом на ранок 23 грудня на коронавірус захворіли 989 642 особи. Зокрема, минулої доби підтвердили 10 136 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні 989 642 особи підхопили коронавірус. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 17 172 людини (+275 за минулу добу), водночас одужали 615 660 хворих (+15 372 за минулу добу).
Так, минулої доби, 22 грудня, в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби. окрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 103 663 випадки;
- Одеська область – 66 295 випадків;
- Харківська область – 66 243 випадки;
- Львівська область – 57 906 випадків;
- Київська область – 54 831 випадок;
- Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
- Запорізька область – 49 341 випадок;
- Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
- Рівненська область – 39 251 випадок;
- Чернівецька область – 38 721 випадок;
- Сумська область – 38 501 випадок;
- Хмельницька область – 37 142 випадки;
- Житомирська область – 36 975 випадків;
- Черкаська область – 35 938 випадків;
- Донецька область – 33 102 випадки;
- Полтавська область – 32 945 випадків;
- Тернопільська область – 32 738 випадків;
- Волинська область – 31 490 випадків;
- Миколаївська область – 27 970 випадків;
- Чернігівська область – 27 723 випадки;
- Закарпатська область – 27 391 випадок;
- Вінницька область – 21 259 випадків;
- Херсонська область – 16 162 випадки;
- Луганська область – 9 181 випадок;
- Кіровоградська область – 7 949 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
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Соломія Головіна