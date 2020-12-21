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Впродовж останнього тижня в Україні поменшало активних хворих, – МОЗ

Ольга Денисяка

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В Україні за останній тиждень на 11 тисяч зменшилась кількість активних випадків COVID-19, тобто людей, які продовжують лікування саме зараз. Про це під час брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов, передає МОЗ.

 

Станом на 21 грудня активних хворих в Україні є 367 637.

Також в Україні третій тиждень поспіль фіксується зменшення кількості нових випадків інфікування COVID-19. Так, за минулий тиждень, 14-20 грудня, захворіло 70 327 осіб, тоді як позаминулого – 78 719. За минулий тиждень зробили 250 417 тестувань методом ПЛР.

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Як повідомляв Львівський портал, в Україні за минулу добу, 20 грудня, зафіксували 6 545 нових випадків коронавірусного захворювання. Також 5 106 людей одужали та 80 – померли від ускладнень.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням. Також з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. 

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