Українську вакцину від COVID-19 готують до тестування на людях, – Степанов

Українського кандидата у вакцини від коронавірусу готують до випробувань на людях. Доклінічні тестування вже завершені. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Громадське.

За його словами, для початку клінічних випробувань можливої української вакцини спершу необхідно виготовити не менше 100 тисяч доз препарату. Очільник МОЗ наголосив, що цей процес тривалий у часі – за один місяць це зробити неможливо.

«Була обрана виробнича база, де повинні виробити ці вакцини для початку проходження клінічних випробувань. Це одне з українських фармпідприємств», – повідомив Степанов.

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Нагадаємо, 20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

У МОЗ кажуть, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з’явитися вже через рік. Також у міністерстві заявляють, що на виготовлення української вакцини знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

Наразі Україна розраховує отримати вакцини на 4 мільйони населення в рамках ініціативи COVAX. Це відбудеться наприкінці першого чи на початку другого кварталу 2021 року. В Україні вакцинацію від коронавірусу планують проводити у три етапи. У МОЗ кажуть, що першочергово вакцинації потребують люди, які належать до основних груп ризику. Це приблизно 21 млн громадян.

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