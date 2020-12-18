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На Львівщині зареєстрували ще 569 випадків COVID: звідки нові хворі

Соломія Головіна

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 На Львівщині станом на ранок 18 грудня коронавірус підтверджено у 55 860 осіб. Зокрема за минулу добу виявлено 569 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, за попередню добу в області провели 1 567 дослідження на коронавірус, з них – 569 позитивних (серед них у Львові – 339).

За увесь час COVID-19 підтверджено у 55 860 осіб. Померло 1 616 людей (+25 за минулу добу). Одужали від коронавірусної інфекції 40 657 хворих (+478).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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