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Коронавірус в Україні за добу забрав життя 260 людей

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 18 грудня зафіксовано 944 381 випадок COVID-19. Зокрема, минулої доби коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Так, за весь час пандемії в Україні захворіла 944 381 особа. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, вже померло 16 256 хворих (+ 260 за минулу добу). Водночас одужати від COVID вже вдалося 561 222 особам (+12 866 за минулу добу).

Загалом в Україні проведено 5 209 462 ПЛР-тестувань. Зокрема, за минулу добу методом ПЛР здійснено 42 340 тестувань, методом ІФА – 26 419.

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Минулої доби в Україні виявили 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 98 330 випадків;
  • Харківська область – 64 237 випадків;
  • Одеська область – 61 963 випадки;
  • Львівська область – 55 860 випадків;
  • Київська область – 51 588 випадків;
  • Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
  • Запорізька область – 45 715 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
  • Рівненська область – 37 840 випадків;
  • Чернівецька область – 37 695 випадків;
  • Сумська область – 37 157 випадків;
  • Хмельницька область – 36 027 випадків;
  • Житомирська область – 35 662 випадки;
  • Черкаська область – 33 837 випадків;
  • Тернопільська область – 32 089 випадків;
  • Донецька область – 31 449 випадків;
  • Полтавська область – 31 097 випадків;
  • Волинська область – 29 817 випадків;
  • Закарпатська область – 26 855 випадків;
  • Чернігівська область – 26 409 випадків.
  • Миколаївська область – 25 826 випадків;
  • Вінницька область – 20 578 випадків;
  • Херсонська область – 15 151 випадок;
  • Луганська область – 8 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 621 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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