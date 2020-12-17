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Винниківському госпіталю передали ще 6 кисневих концентраторів

Ольга Денисяка

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Для Винниківського госпіталю передали шість 10-літрових кисневих концентраторів. Кожен з них може одночасно забезпечувати киснем двох пацієнтів. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Львівський портал.

 

«Шість 10-літрових кисневих концентраторів Винниківському госпіталю передали сьогодні представники ПУМБу та Фонду Ріната Ахметова. Кожен з них може одночасно забезпечувати киснем двох пацієнтів», – написав Козицький.

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Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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